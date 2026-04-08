「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は七回の第３打席でＡＢＳチャレンジを成功させ、右中間を破る二塁打を放った。本拠地は大歓声に包まれた。３度目となる山本由伸との対戦。初球のカーブを見極め、２球目の内角ツーシームにバットは空を切った。３球目は手を出さずに追い込まれると、４球目のカットボールがストライク判定。直後にＡＢＳチャレンジを申請してボール判定に覆