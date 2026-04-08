登山家野口健氏の長女で「ミス日本コンテスト2026」グランプリを獲得した野口絵子さん（22）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。父健氏の“二枚舌”を暴露した。絵子さんは「最強2世の親子参観」のパートに登場。父親の手料理について、明石家さんまから「お父さん作りはるよね？いろいろ。キャンプ行ってはるから」と聞かれると、「作らないです。お酒ずっと飲んでます」と明かした。さらに「