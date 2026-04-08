６日午後７時頃、北海道小樽市春香町の山林の地下約２００メートルにある北海道新幹線の札樽トンネルの掘削現場で、天井が崩れて土砂が流れ込んでいるのを作業員が発見した。作業員や重機などへの被害はなく、工事主体の鉄道建設・運輸施設整備支援機構が掘削を中断し、原因を調べている。同機構によると、土砂が崩れたのは石倉工区（全長４・６キロ）で、小樽市の入り口から３・５キロ入った掘削現場の先端部分。当時は掘削で