タレントの矢口真里（43）が8日までに自身のインスタグラムを更新。長男の入学式を報告した。矢口は「新学期ですね新入生の皆様おめでとうございます！！我が家も先日長男の入学式でしたお天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」と報告。着物姿の自身と、長男、夫との記念写真を披露した。続けて「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました。私も同じく