ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が7日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。直近10年前後で一番嫉妬したアーティストの名前を実名で告白した。初回放送では山口への質問メールを募集。その中で「ここ10年ぐらいで嫉妬したアーティストの曲を教えてください」とのメールに返答。「10年ぐらいだったら…『ズットズレテルズ』」と明かした