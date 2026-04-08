三条署は6日、長岡市に住む自称・営業職の男(68)を道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕したと発表しました。6日正午過ぎ、男の運転する軽自動車が三条市駒込地内の県道273号で対向車と接触事故を起こしたことで発覚しました。通報は対向車のドライバーが行いました。男には、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上あったことが検査でわかりました。2人とも、この事故によるケガはないということ