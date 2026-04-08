８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円６９銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円２０銭弱のドル安・円高で推移している。 ７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６２銭前後と前日に比べ６銭程度のドル安・円高で取引を終えた。「有事のドル買い」で１６０円０３銭まで上伸する場面もあったが、米原油先物相場が伸び悩むにつれ一時１５９円５０銭