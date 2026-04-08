パルグループホールディングスは大幅高で４日続伸。７日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を２５３０億円（前期比７．８％増）、営業利益を２９４億円（同８．３％増）と発表。前期に続き過去最高業績を更新する見通しを示した。配当予想は４０円（前期同額）とした。これを好感した買いが集まっている。 同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が２３４７億４００万円（前の期比１２．９
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 警官に掴まれ転倒し後遺症 提訴
- 2. 男児不明 警察が新たな情報入手?
- 3. 「日本助けてくれなかった」不満
- 4. 高須克弥氏「がんの原因」を確信
- 5. 足場崩落 3人死亡、1人行方不明
- 6. 男児不明 自宅付近を捜索した訳
- 7. 米国とイラン「即時停戦で合意」
- 8. 「指折られた」告白も…心配の声
- 9. 天海祐希の「白髪」に支持集まる
- 10. 男児不明「フェーズが変わった」
- 1. 警官に掴まれ転倒し後遺症 提訴
- 2. 男児不明 警察が新たな情報入手?
- 3. 足場崩落 3人死亡、1人行方不明
- 4. 男児不明「フェーズが変わった」
- 5. 「令和生まれの1年生」が誕生
- 6. 実家の鍵が替えられた…決別宣告
- 7. 男児不明 警察対応に違和感あり
- 8. トランプ氏「今夜文明が滅びる」
- 9. 高市首相 暗号資産巡り再度否定
- 10. 足場崩落 500tの「おもり」落下?
- 1. 都心は高い 郊外住みの「失敗」
- 2. 妻がカメラ仲間と…夫ひどく動揺
- 3. 社民党首怒りマイクぶん投げか
- 4. JKにウィンクで不審者扱い 物議
- 5. 大震災 女性を見捨てた後悔語る
- 6. 夫刺殺事件 善意の否定が引き金?
- 7. 生まれ変わったら…妻の言葉に涙
- 8. さいたま市「異例採用」に賛否
- 9. 沖縄県民が置き去りに 苦言呈す
- 10. 愛子さまが相談相手と涙の別れか
- 1. 「日本助けてくれなかった」不満
- 2. 米国とイラン「即時停戦で合意」
- 3. 「イランへ攻撃を一時停止」表明
- 4. トランプ氏 精神衛生状態を懸念
- 5. イラン戦争の「原動力は中国」
- 6. トランプ氏に投票「後悔」顕著に
- 7. アメリカとイラン 即時停戦合意
- 8. 天才少女 父の実験で世界王者に
- 9. 実は先進国家「イラン」驚きの姿
- 10. 「文明滅びるだろう」と再度圧力
- 1. 通勤定期 トイレ利用のみはあり?
- 2. 「やばいZ世代社員」大量発生か
- 3. コスパ最強 ガスト朝食食べ放題
- 4. 年収600万円でローン落ちる原因
- 5. 円安 本日はドル円以上に円安
- 6. 平日と週末 Uber配達の差ヤバい
- 7. パンチくん効果で前代未聞の数字
- 8. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 9. 予感的中 死ぬまで消えない後悔
- 10. 日経平均2800円超上昇 停戦影響
- 1. 新型「Pixel 10a」との違いは
- 2. 「レジなし店舗」の進化形が登場
- 3. 3年前スマホを交換 充電は278回
- 4. 「痛風ラーメン」開発者の想い
- 5. 最強の充電器? CIOの45W2C
- 6. 重さ3kgの衝撃 変形スーツケース
- 7. LINEで個人情報抜かれる設定5選
- 8. Pixel 9aが価格.comで1位の理由
- 9. 「Claude」がAI性能で頂点に
- 10. AIゲーミングノートPC発売へ
- 11. タイヤの空気圧 センサーが検知
- 12. Amazonセールで人気のガジェット
- 13. データセンターが半径10kmの地表面温度を2℃上昇させている
- 14. Anthropic、同社史上最高性能のAI「Mythos」発表 危険性を踏まえ一般公開見送り
- 15. 「ISPは著作権侵害の責任を負わない」と最高裁判所が判断した一方で海賊版サイトを取り締まるための新法案提出が進んでいる
- 16. 大切なお知らせがあります
- 17. ドコモ ポイ活MAXで賞品企画
- 18. 名古屋の映画館とジブリがコラボ
- 19. 「Pixel 10a」がグーグル直販で実質3万9800円～、発売記念キャンペーン 27日まで
- 20. Pixel PCモードが正式提供へ
- 1. 大谷 3号本塁打直後に「異変」
- 2. 大谷翔平 42試合連続出塁を記録
- 3. 1222億円契約選手に「詐欺師だ」
- 4. 絶叫…大谷アクシデントに騒然
- 5. 那須川天心の行動に元王者が疑問
- 6. 唯一無二ですね 大谷翔平を称賛
- 7. 意味深だ 武豊の言葉注目集まる
- 8. プロ野球 なぜ平日昼間の試合増
- 9. 大谷に何が起きた 実況席も困惑
- 10. 中田翔氏が忘れない「最恐投手」
- 1. 高須克弥氏「がんの原因」を確信
- 2. 「指折られた」告白も…心配の声
- 3. 天海祐希の「白髪」に支持集まる
- 4. 峯岸みなみの本名「珍しい」反響
- 5. 痛恨 初回開始3分で番組名間違え
- 6. TOBEコン チケット驚きの値崩れ
- 7. 長澤まさみスクープで疑惑再燃か
- 8. 目黒蓮 業界内で「再評価」か
- 9. 金子恵美氏 密かに鞍替え計画か
- 10. 人気漫画家 約580万円の詐欺被害
- 1. 長男誕生の10日後に夫が亡くなる
- 2. 体型の分かれ目は食後にあった?
- 3. 【スタバ新作】メロン・フルーツヨーグルト...5種の歴代フラペチーノが復活！30周年記念第1弾「THE STAR フラペチーノ」は4月8日発売。
- 4. 独身偽装の男 尿と経血飲みたい
- 5. 不倫男性に増える無意識の行動
- 6. カレーの洗い物 劇的にラクに
- 7. 「オートファジー」の知識とは
- 8. 探偵が暴く「浮気のリアル」
- 9. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 10. 新感覚の「エッグバーガー」登場