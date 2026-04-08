パルグループホールディングスは大幅高で４日続伸。７日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を２５３０億円（前期比７．８％増）、営業利益を２９４億円（同８．３％増）と発表。前期に続き過去最高業績を更新する見通しを示した。配当予想は４０円（前期同額）とした。これを好感した買いが集まっている。 同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が２３４７億４００万円（前の期比１２．９