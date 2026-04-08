エターナルホスピタリティグループが続伸している。７日の取引終了後に発表した３月度売上高で、国内「鳥貴族」直営店の既存店売上高が前年同月比８．７％増となり、１２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客数が同４．４％増、客単価が同４．１％増とともに増加した。 出所：MINKABU PRESS