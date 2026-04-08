「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、三協立山が「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社は７日取引終了後、２６年５月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しを従来の４０億円から１０億円（前期比３５．３％減）に引き下げたことが売り予想数上昇につながっているもよう。なお、この日の株価は全体相場の好地合いを受けて４日続伸となっている。 通期の