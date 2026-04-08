開催：2026.4.8会場：ＰＮＣパーク結果：[パイレーツ] 7 - 1 [パドレス]MLBの試合が8日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとパドレスが対戦した。パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するパドレスの先発投手はニック・ピベッタで試合は開始した。5回裏、1番 オニール・クルーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパ