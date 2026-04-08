開催：2026.4.8会場：フェンウェイ・パーク結果：[Rソックス] 3 - 2 [ブリュワーズ]MLBの試合が8日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブリュワーズが対戦した。Rソックスの先発投手はギャレット・クロシェット、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。6回裏、5番 トレバー・ストーリー 3球目を打ってレフト