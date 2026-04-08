開催：2026.4.8会場：トロピカーナ・フィールド結果：[レイズ] 2 - 9 [カブス]MLBの試合が8日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとカブスが対戦した。レイズの先発投手はメイソン・エングルト、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。2回表、8番 マイケル・コンフォート 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 TB 0-1 CHC、9番 マット・