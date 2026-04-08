日本テレビのスマホコンテンツブティック「VIRAL POCKET」が、生成AIクリエイター・宮城明弘氏（KANA-L HOLDINGS所属）と共創し、生成AIを活用した新たな映像表現の可能性に挑戦するプロジェクト「The Unseen Beauty」。視覚に依存しない知覚や感性に着目し、障害当事者の個性発掘と社会参加の機会創出に取り組む株式会社ePARA（以下ePARA）に所属する4名の視覚障害者が映像監督として参加。それぞれが音から広がるイメージを言語