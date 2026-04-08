【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI（マミラピナタパイ）』の「GRWM」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。 ■セルフィーを撮りながら楽しむILLIT 「GRWM」バージョンは、ミニアルバムの収録曲「GRWM (Get Ready With Me)」のテーマと繋がっている。一日の始まりを準備するILLITの姿を追う形式で構成され、華やかなステージでは