◆インデックスの足を引っ張るマグニフィセント7の株価低迷 パキスタンの仲介で、米国とイランが即時停戦で合意したと報じられている。早速、「TACOトレード再開」とばかりに、時間外で米国株市場は急反発しているが、これで万事解決と判断するのは時期尚早だろう。今回の合意は一時しのぎの面が強く、事態の完全収束にはほど遠い。1カ月の混乱に伴うサプライチェーンの毀損が世界経済に及ぼす影響も、現段階では