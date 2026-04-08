ITZYやILLIT、M!LKなど数々のアーティストの振り付けを手がけ、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演したダンサー・YUMEKIが、3月31日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』に出演した。【写真】「モテますか」にまさかの回答をするYUMEKI同番組は、若槻千夏とゲストたちが、心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバ