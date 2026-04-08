大幅続伸した日経平均株価を示すボード＝8日午前、東京都中央区8日午前の東京株式市場は、日経平均株価が大幅続伸した。前日終値からの上げ幅が一時2800円を超え、取引時間中としては3月5日以来約1カ月ぶりに節目の5万6000円を回復した。トランプ米大統領がSNSでイランへの攻撃を条件付きで2週間停止すると発表、原油の安定供給への期待から原油先物相場で指標のWTIは急落し一時1バレル＝100ドルを割り込んだ。平均株価の午前