EXILE TAKAHIROが、7日放送の日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）に出演。初めて握手してもらった“芸能人”を明かした。【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIROこの日番組では「初めて」にまつわる調査を実施したが、「困難な状況で落ち込む」「気持ちがくじける」といった意味合いで使用される表現「心が折れる」。このフレーズを初めて使ったのが、女子プロレス