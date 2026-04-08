◇プロ野球セ・リーグ阪神 9-3 ヤクルト（7日、甲子園）甲子園開幕戦で、11安打9得点と大爆発した阪神打線。中でも5回先頭で勝ち越しの足がかりとなるヒットを放った福島圭音選手は、今季開幕直後に育成から支配下登録され、存在感を示し続けています。育成出身の福島選手は、昨季2軍で盗塁王の俊足が武器。開幕直後に支配下に上がり、ここまで5試合で.313を記録。直近2試合連続マルチ安打となっています。藤川球児監督は、「チ