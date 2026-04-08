ジャングルポケットのおたけ（43）が7日、自身のXを更新。地元で発せられた「不審者情報」に関心を寄せた。東京都中央区の公式Xアカウントは7日午前「【不審者に注意！】昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」とポストし、注意を呼び掛けた。この投稿に対し「ウイ