【東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル：スペシャルメニュー】 4月8日 販売開始 4月15日より開催となる東京ディズニーシーのスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」。本稿ではレストラン「ニューヨーク・デリ」で楽しめるメニューや装飾などを撮り下ろしで紹介する。