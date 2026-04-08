Netflixシリーズ『九条の大罪』より、柳楽優弥、松村北斗、原作者の真鍋昌平氏のスペシャルトーク映像が到着した。【動画】『九条の大罪』柳楽優弥×松村北斗×真鍋昌平スペシャルトーク映像・Vol.1本作は、真鍋氏による累計発行部数400万部超の同名漫画を実写化。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化さ