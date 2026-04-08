◆米大リーグレッドソックス３―２ブルワーズ（７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、本拠のブルワーズ戦で３試合ぶりのベンチスタート。最後まで出番なく今季３度目の欠場となった。チームは１点差を逃げ切って連敗を３で止めた。吉田は開幕から１６打席無安打（６四球）だったが、５日のパドレス戦で２打席目から３打席連続安打３打点の活躍を見せた。６日