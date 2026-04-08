開幕戦のウォーミングアップ中にルンドグレンが負傷スウェーデン1部ガイスに所属する同国代表FWグスタフ・ルンドグレンを悲劇が襲った。現地時間4月6日に行われたユールゴーデンとの開幕戦、ウォーミングアップ中にアキレス腱を断裂する大怪我を負い、今夏のワールドカップ（W杯）出場も絶望的となった。スウェーデン紙「Expressen」が報じている。ルンドグレンは、先日行われたW杯プレーオフ決勝ポーランド戦で、決勝点を演出