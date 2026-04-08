香川県庁 犯罪被害者を円滑に支援するため、香川県は4月1日から「多機関ワンストップサービス」を運用しています。 対象は、殺人、強盗致死傷、逮捕・監禁、略奪・誘拐、人身売買、性犯罪、交通死亡事故、全治1カ月以上のひき逃げ事件などの被害者です。 まず警察などが被害者から状況を聞き取り、同意を得てコーディネーターに連絡します。コーディネーターは被害者と面談し