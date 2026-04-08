やのまんから、世界にひとつのピクセルアート作りに挑戦できるジグソーパズル「ドット絵クリエイター」が登場。50年以上培ったジグソーパズル技術によって誕生した「全方向に繋がるピース」が、自由な表現を可能にしてくれます！ やのまん「ドット絵クリエイター」 発売日：2026年3月下旬種類：単色カラー(80ドットピース入) 16種、5色セット 2種 ジグソーパズルの製造販売事業を手掛ける「やのまん」から「