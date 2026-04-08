やのまんから、錦織敦史氏が描き下ろした『シン・エヴァンゲリオン劇場版』イラストのジグソーパズルが登場。1000ものピースによる大判イラストで、パズルのピースを重ねるたびに『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の世界が広がります☆ やのまん『シン・エヴァンゲリオン劇場版』飛翔・未来を紡ぐ者たち 価格：3,850円(税込)ピース数：1000ピースパズル完成サイズ：50×75cm※フレームは別売りです販売店舗：全