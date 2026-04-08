スシローの人気スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」が、クレープ生地で包んでパリっとブリュレに！春の新作スイーツ「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」が、期間限定で登場します☆ スシロー「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」 価格：300円(税込)〜販売期間：2026年4月8日（水）〜5月10日（日）※但し販売予定総数74万食が完売次第終了持ち帰り：不可販売店舗：全国のスシロー※お持ち帰り専門店「ス