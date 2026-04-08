「ウルトラマンの故郷は沖縄だった？」――そんな大胆な説の裏には、怪獣の名前や設定に刻まれた“あるルーツ”があった。特撮史の裏側に潜む意外な事実を、特撮事情に詳しいライターの桜井顔一氏の新刊『日本特撮 人気作品の裏設定』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）©getty◆◆◆ウルトラ怪獣の由来膨大な数の怪獣たちの名前の由来は至るメディア