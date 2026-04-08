◇インターリーグブルージェイズ―ドジャース（2026年4月7日トロント）今季からブルージェイズに加入した岡本和真内野手（29）が7日（日本時間8日）、本拠地トロントで行われたブルージェイズ戦に「5番・三塁」でスタメン出場。ド軍の先発・山本由伸投手（27）とのMLBの舞台での初対決が実現し、第3打席で二塁打を放った。二飛、左飛で迎えた7回無死。1ボール2ストライクからのABSチャレンジで、見逃しストライクがボー