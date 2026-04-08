〈「私は崩壊寸前で、すべてが嫌だった」実兄の急死、スピード離婚、「別に」騒動の真相は…俳優業に完全復活した沢尻エリカ40歳の“激しい人生”〉から続くきょう4月8日、俳優の沢尻エリカが40歳の誕生日を迎えた。今年2月には7年ぶりとなる出演映画が公開するなど、今一度、俳優としての存在感を高めている。【写真多数】金髪に鋭い目つきで…「別に」発言が波紋を呼んだ現場写真、22歳上元夫とウェディング姿など、沢尻エリカ