８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）が婚家でまさかの事態に巻き込まれてしまう。娘の環も言葉がしゃべれるほど大きくなるが、りんの夫・亀吉（三浦貴大）の酒乱とモラハラぶりは変わらず。この日も酒を飲んで深夜帰宅。りんが実母に書いていた手紙の一部が読めず、自分の学のなさをひがみ、りんに八つ当たりする。娘の環にまで絡もうとしたことから、りんはほうきで応戦。亀吉は水が入っ