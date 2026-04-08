フランスで、およそ18％のガソリンスタンドで品切れになっています。石油大手がガソリンや軽油の「上限価格」を導入していることが背景にあります。【映像】品切れにより、がらんとしたガソリンスタンド神志那諒リポ「パリ市内のガソリンスタンドですが、価格が表示されていません。そしてお客さんはおらずがらんとしています。ガソリンも軽油もすべて売り切れてしまったということです」フランスの政府報道官は7日、フランス