8日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比1円28銭円高ドル安の1ドル＝158円58〜62銭。ユーロは59銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円09〜12銭。トランプ米大統領がイランへの攻撃を2週間停止すると表明したことで、中東情勢悪化への懸念が後退しドルを売る動きが強まった。市場関係者は「これまで進んだ『有事のドル買い』の巻き戻しが起こっている」と話した。