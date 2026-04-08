国内外のスタートアップ（新興企業）が集結する「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」が２７〜２９日、江東区有明の東京ビッグサイトで開かれる。企業のトップや投資家、研究者らが参加するアジア最大級の国際交流イベントとなる。都が毎年開催しており、今回で４回目。スシテックの名称は、「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ（持続可能）な都市をＨｉｇｈＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（先端技術）で実現する」と