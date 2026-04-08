7日の参議院予算委員会で、立憲民主党の田名部匡代議員が、入れ歯の国内生産が厳しくなりつつある問題を取り上げた。【映像】厚労大臣がフライング？の瞬間（実際の様子）田名部議員は、「歯科にまつわる問題として歯科技工士不足があります。入れ歯などの製作期間の長期化や品質低下など、入れ歯難民問題が一層深刻化するのではないかという指摘があります。地域によっては供給体制が崩壊しかねない状況との声もありますけれ