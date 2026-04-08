ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間7日、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板。7回途中1失点という投球で今季2勝目の権利を持って降板した。ワールドシリーズ連覇に導いた地、トロントで再び好投を見せた。山本は初回、1番スプリンガー、2番バーショ―を続けて空振り三振に斬ると、3番ゲレロJr.は変化球3球で見逃し三振。わずか11球で3者連続三振に封じた。2回裏は先頭の5番サンチェスに右越えの二塁打