方丈貴恵さん７年前のデビュー以来、趣向を凝らした本格ミステリーを次々と発表している方丈貴恵（きえ）さんが新刊「盾と矛」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を出した。事件の犯人を「絶対に逃さない」探偵と「必ず無罪にする」仕事人が頭脳戦を繰り広げる新感覚の謎解き小説だ。「頭脳戦が好きで、本格ミステリーの醍醐味（だいごみ）だと思っています。それを強化した話を書きたかった」強化の発想は漫画「嘘喰（うそぐ）い」から。