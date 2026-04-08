焼失からの再建が進む首里城＝２０２５年１０月、那覇市沖縄は激動の歴史を背負っている。１８７９（明治１２）年、明治政府がこの地を沖縄県として領土に組み入れる「琉球処分」の日まで、ここは約４５０年続く琉球王国で、首里城はその王府だった。池上永一『テンペスト』（２００８年／角川文庫）は王国末期の数十年を男に身をやつした女性視点で描いている。自らを宦官（かんがん）と偽り、孫寧温（そんねいおん）と名乗っ