『世界史の中の明治維新なぜ日本は「帝国」を目指したのか』加藤聖文著ＳＢ新書１１５５円『旧家の日記にみる幕末明治「関口日記」が語る庶民の暮らし』西川武臣著有隣新書１３２０円◇ウクライナや中東での紛争は、国際秩序の再編や安全保障という形で我が国の政治や外交を揺さぶる一方、食料品やガソリン価格の高騰により我々の家計をも直撃している。同様に、グローバル化が始まった１９世紀の人びと