◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。ドジャースは山本由伸投手（２７）が先発。３打席目に山本から右中間を破る二塁打を放った。待望の快音が響いた。２点を追う７回先頭。カウント１―２からの４球目がストライク判定を受け、見逃し三振となりかけたが