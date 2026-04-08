◆男子テニス▽サラソタ・オープン１回戦（７日、米フロリダ州・サラソタ）男子テニスで、元世界ランキング４位、現４９１位の錦織圭（ユニクロ）が１回戦を突破した。錦織が本拠地としている米フロリダ州にあるＩＭＧアカデミーで行われたツアー下部のチャレンジャー大会で、同３４４位のニコラス・キケル（アルゼンチン）に６−３、６−２でストレート勝ち。２回戦では同１１５位で第１シードで呉易昺（中国）と対戦す