永作博美が主演するドラマ「時すでにおスシ!?」（TBS系）の第1話が、7日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、子育てを終え、久しぶりに“自分の時間”と向き合うことになった主人公・待山みなと（永作）が、第2の人生としておスシを学ぶ“鮨アカデミー”に参加し、個性的な仲間たちとの出会いに刺激を受けながら、前向きに生きる姿を描く人生応援ドラマ。みなとは、この春、新社会人となり実家から巣立つ息