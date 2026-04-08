自分だけの一足を作れるコンバースのカスタマイズサービスに、注目のコラボが登場♡タトゥーアーティストTAPPEI氏のポップで個性的な世界観が、オールスターに落とし込まれた特別デザインです。遊び心あふれる“塗り絵”のようなデザインで、組み合わせ次第で無限の楽しみ方が広がるのも魅力。今しか手に入らない限定カスタムシューズをチェックしてみてください♪ 遊び心あふれ