日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）が7日に放送され、現在一般的に使用されている“心が折れる”という言葉の生みの親が明かされた。【写真】全然変わらない…フワちゃんとファイティングポーズを見せた神取忍この日番組では「初めて」にまつわる調査を実施したが、「困難な状況で落ち込む」「気持ちがくじける」といった意味合いで使用される表現「心が折れる」。このフレーズを初めて使ったのが、女子プロ