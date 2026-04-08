韓国軍は北朝鮮が8日朝、日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が8日午前8時50分ごろ、北朝鮮東部の元山から弾道ミサイル数発を発射しました。詳しい飛距離などはわかっておらず、分析を進めています。複数の日本政府関係者によりますと、現時点で日本の安全に影響はないということです。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは、先月14日以来です。一方、韓国軍によりますと、北