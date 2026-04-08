俳優の藤岡弘、（80）、藤岡真威人（22）親子が8日、東京・銀座三越で行われたブライトリング・ジャパン限定モデル『トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド』の誕生にあわせて開催されるポップアップストアの取材会に参加した。【動画】80歳・藤岡弘、筋トレしないと体が維持できない！？1971年4月3日に第1話が放送された『仮面ライダー』は生誕55周年を迎えたばかり。弘は『仮面ライダー』で本郷猛／仮面ライ