7日から8日にかけて、県内でクマの目撃情報が相次いでいます。クマダスには、湯沢市、美郷町などでの目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、7日午後0時半ごろ、湯沢市寺沢の寺沢橋の近くでクマ1頭が目撃されました。クマは国道108号を通って山の方へ去ったということです。約40分後の午後1時10分ごろには、同じ寺沢地内で、大沢川の近くにいるクマ1頭が目撃されました。クマ