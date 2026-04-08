三重県津市に本社を置き、新築住宅や不動産事業を展開するサンクスホームが、新ブランドのスタートを記念したイベントを開きました。三重や愛知を中心に住宅事業を展開するサンクスホームの新たなブランディングを記念したもので、イベントには、協賛企業の関係者など約200人が参加しました。7日は、「未来基準の住まい」をテーマに、サンクスホームの台堂貴也社長と、近畿大学・建築学部で教鞭をとった岩前篤さんが対談しました。